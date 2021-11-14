В Украину из США привезли 80 тонн боеприпасов [ Редактировать ]
Источник: посольство США в Киеве
В воскресенье, 14 ноября, Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.
Это четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.
Напомним, что в марте 2021 года США предоставили Украине на укрепление безопасности $125 млн, а в июне - еще $150 млн.
В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах Вашингтон выделил по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.
"Подробности" сообщали, что в январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.
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