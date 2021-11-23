Кошти від МВФ спрямують на боротьбу з наслідками ковіду - президент Зеленський [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба МВФ. Очікують, що гроші на українських рахунках будуть уже сьогодні. За словами президента України, ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
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За словами президента України, ці кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
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