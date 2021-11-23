У Болгарії підтримують суверенітет та територіальну цілісність України [ Редактировать ]
Крим належить Україні. Утім, "наразі контролюється Росією". У Болгарії роз'яснили позицію президента Румена Радева щодо окупованого півострова. В пресслужбі наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. А захоплення Росією Криму вважають порушенням міжнародного права. Нагадаю, минулого тижня - під час президентських перегонів - Румен Радев заявив, що вважає Крим "російською територією", а санкції ЄС проти Росії - неефективними. Напередодні ЦВК Болгарії підтвердила переобрання Радева на другий президентський термін. Роз'яснення щодо Криму привітали у Вашингтоні.
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