З Білорусі до Німеччини потрапили майже десять тисяч нелегалів [ Редактировать ]
За останні три місяці з Білорусі до Німеччини потрапили майже 10 тисяч нелегалів. Міграційний сплеск в країні - на тлі ситуації на білорусько-польському кордоні - зафіксували у Федеральній поліції Німеччини. Правоохоронці посилили заходи контролю у прикордонних районах. Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у гібридній атаці на Євросоюз, мовляв, це помста за санкції. Лукашенко вимагає, щоб мігрантів з Білорусі прийняла Німеччина. Берлін напередодні відповів відмовою. Тим часом ЄС готує п'ятий пакет обмежень щодо білоруського керівництва та інших осіб, причетних до штучної міграційної кризи.
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