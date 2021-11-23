За останні три місяці з Білорусі до Німеччини потрапили майже 10 тисяч нелегалів. Міграційний сплеск в країні - на тлі ситуації на білорусько-польському кордоні - зафіксували у Федеральній поліції Німеччини. Правоохоронці посилили заходи контролю у прикордонних районах. Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у гібридній атаці на Євросоюз, мовляв, це помста за санкції. Лукашенко вимагає, щоб мігрантів з Білорусі прийняла Німеччина. Берлін напередодні відповів відмовою. Тим часом ЄС готує п'ятий пакет обмежень щодо білоруського керівництва та інших осіб, причетних до штучної міграційної кризи.