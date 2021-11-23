Влада острова Ла Пальма знову закрила летовище через вулкан [ Редактировать ]
На острові Ла-Пальма новий витік лави досяг океану. Виверження з вулкана Кумбре-Вʼєха триває вже понад місяць. Через токсичність витоку, влада острову наказала жителям трьох муніципалітетів не залишати свої оселі. Густі хмари токсичних газів піднялися високо в небо. Службовці МНС вимірюють забруднення повітря у постраждалих районах. Місцева влада була змушена вкотре закрити місцеве летовище на декілька діб.
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