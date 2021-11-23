Два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід суд у Львові обрав водієві, який збив і протягнув через пів міста черницю. Жінка від отриманих травм померла. При цьому ані керманич, ані пасажири нічого не помітили. Поліцію викликали очевидці. Христина Гашенко стежила за судовим засіданням. І готова розповісти деталі.

Галицький райсуд Львова. На лаві підсудних - сорока семирічний Віктор Шебаршинов. Саме він був за кермом маршрутки, яка в суботу в середмісті збила на зебрі двох черниць.

Це відео тієї жахливої аварії. Від удару - одну з жінок відкинуло на кілька метрів убік, інша одягом зачепилася за дно автобуса. І так - водій протягнув її містом сім кілометрів.

На суді керманич переконує - жінок просто не помітив.

Віктор Шебаршинов, підозрюваний:

Було темно і я пішоходів, людей не бачив. - Але ви ж призупинилися після удару? - Я зліва побачив якась жінка або вона підскользнулася вона впала або від мене, я не поняв, спочатку мені показалось, що вона сама впала.

Те, що під дном маршрутки є ще друга жінка, водій, каже, не здогадувався. Лише на кінцевій зупинці - на це вказали йому поліцейські.

Віктор Шебаршинов, підозрюваний:

Щось було там, але там, я побачив, що там якийсь мішок або щось таке і все і я поки відїхав, пару хвилин постояв вже приїхала поліція.

Жодного удару не відчули й пасажири, які були в салоні. На суді адвокат просить суд залишити підзахисного під домашнім арештом. Мовляв, у водія немає закордонного паспорта - переховуватись від слідства не буде. Удома - на нього чекає неповнолітній син, дружина та хвора матір.

Михайло Блонський, адвокат підозрюваного:

Долучено також документ, що його мама має тяжку хворобу, потребує стороннього догляду. На цей час догляд здійснюється його дружиною, мама постійно перебуває вдома.

Натомість прокуратура наполягає на двомісячному арешті.

Дана особа усвідомила вчинене, ваша честь, і після того продовжила рух.

Варіанту застави для водія, як альтернативу запобіжному заходу, прокуратура не вказувала.

Анатолій Войценко, прокурор відділу Львівської обласної прокуратури:

Враховуючи його поведінку після дорожньо-транспортної пригоди, що він залишив і поїхав, не надав ніякої допомоги… Сукупність обставин говорить про те, що має бути найсуворіший запобіжний захід.

Вислухавши аргументи сторін, суддя вирішує - відправити підозрюваного в СІЗО.

Запобіжний захід у строку 60 днів без визначення розміру застави, оскільки він підозрюється у вчинені злочину, який спричинив загибель людини.

Коментувати рішення суду підозрюваний відмовився. Його адвокат подаватиме апеляцію.

Михайло Блонський, адвокат підозрюваного:

Ми будемо намагатися відстояти свою позицію довести, що до цієї людини можна застосувати більш м'який запобіжний захід.

Адвокат планує домовитися з рідними загиблої про матеріальну компенсацію. Сподівається надалі це пом'якшить вирок його підзахисному. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.