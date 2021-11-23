Президент США Джо Байден заявил, что страна готова к продаже 50 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Столь серьезное решение было принято в связи с тем, что в США стремятся снизить цены на "черное золото" и сбалансировать спрос и предложение.

Министерство энергетики США подготовит для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, выходящем из пандемии.

Отмечается, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран: Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

Читайте также, мировые цены на нефть эталонных марок упали до минимума с начала октября и продолжают дешеветь, пробив психологический уровень в 80 долларов. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,97 (1,25%) - до $76,58 за баррель.

Кроме того, цена нефти превысила 77 долларов за баррель, что является максимумом с октября 2018 года. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $77,5 (+0,34%) за баррель, цена фьючерсов на WTI на ноябрь на нью-йоркской бирже NYMEX выросла до $73,44 (+0,19%).

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