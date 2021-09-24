Цена нефти "взлетела" до максимума за три года [ Редактировать ]
В пятницу, 24 сентября, цена нефти превысила 77 долларов за баррель, что является максимумом с октября 2018 года.
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $77,5 (+0,34%) за баррель, цена фьючерсов на WTI на ноябрь на нью-йоркской бирже NYMEX выросла до $73,44 (+0,19%).
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, которые упали до минимума почти за три года.
Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.
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