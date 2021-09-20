Нефть значительно "упала" в цене [ Редактировать ]
Цены на нефть упали в понедельник, 20 сентября, увеличив потери прошлой недели после того, как доллар США подскочил до трехнедельного максимума. Кроме того, количество буровых установок в США выросло, хотя почти добыча в Мексиканском заливе в США упала почти на четверть после двух ураганов.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,8%, до 74,73 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали 0,9%, до 71,31 долларов за баррель после снижения на 64 цента в пятницу.
"Укрепление доллара США за последние пару дней оказало некоторое сопротивление рынку", - говорится в сообщении ING Bank.
Аналитики банка отмечают, что объявление о снижении цен на этой неделе "вероятно, окажет некоторое понижательное давление на нефть и более широкий сырьевой комплекс", хотя добавило, что такой шаг был более вероятен в ноябре.
Более сильный доллар делает нефть с ценой в долларах США более дорогой для держателей других валют, ограничивая спрос.
"Нефть WTI может консолидироваться в течение следующих нескольких торговых сессий, пока траектория доллара не станет немного более ясной", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Ранее мы писали о том, что у берегов Новороссийска в Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа - в прибрежные воды вылилась нефть из танкера.
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