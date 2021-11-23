В Индии хотят запретить биткоин [ Редактировать ]
В парламент Индии внесли законопроект о запрете всех частных криптовалют и создании национальной цифровой валюты. Ожидается, что документ рассмотрят в течение зимней сессии. Об этом сообщает NDTV.
Законопроект о криптовалюте и регулировании национальной цифровой валюты входит в число 26 новых законодательных инициатив индийского правительства.
Создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии.
Отмечается, что законопроект направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии. При этом он допускает некоторые исключения для продвижения технологий, лежащих в основе и использования цифровых валют.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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