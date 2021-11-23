Киев накроет мокрый снег: жителей предупредили о гололедице [ Редактировать ]
Источник: Подробности
В среду, 24 ноября, в Киеве прогнозируют холодную погоду, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщается в Telegram Патрульной полиции Киева.
По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения.
Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.
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