В среду, 24 ноября, в Киеве прогнозируют холодную погоду, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Об этом сообщается в Telegram Патрульной полиции Киева.

По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения.

Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы.

Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год-2022.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.