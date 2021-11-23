Киев "замер" в пробках [ Редактировать ]
Во вторник, 23 ноября, из-за снега в Киеве образовались пробки на дорогах. Движение затруднено на главных магистралях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
В пробках стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры до Северного моста, Набережное и Надднепрянское шоссе, Набережно-Рыбальская улица, бульвар Дружбы Народов и отдельные участки Окружной дороги.
Кроме того, на левом берегу серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.
Ранее мы сообщали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год-2022.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 24 ноября, в Киеве прогнозируют холодную погоду, ожидается мокрый снег
Жители большинства районов заметили погодные изменения
Поезд "Укрзализныци" снова поразил пассажиров своими "комфортными" условиями
В связи с ростом цен на энергоносители столица Украины оказалась в сложной экономической ситуации
В Киеве, в самом центре города ограничили движение транспорта