Во вторник, 23 ноября, из-за снега в Киеве образовались пробки на дорогах. Движение затруднено на главных магистралях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В пробках стоит центр Киева, проспект Победы, улицы Довженко, Гетьмана и Чоколовский бульвар, бульвар Шевченко, проспект Бандеры до Северного моста, Набережное и Надднепрянское шоссе, Набережно-Рыбальская улица, бульвар Дружбы Народов и отдельные участки Окружной дороги.

Кроме того, на левом берегу серьезные пробки образовались в районе Дарницкой площади и на Харьковском шоссе.

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