Женатая сама на себе модель развелась [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Бразильская модель нижнего белья Крис Галера, которая ранее объявила, что женилась сама на себе, развелась. Об этом пишет Daily Star.
Так, 33-летняя женщина пробыла с собой в браке всего 90 дней.
Галера рассказала, что встретила другого, "кого-то особенного" - и влюбилась.
Я была счастлива в этом браке ... и начала верить в любовь в тот момент, когда встретила одного особенного человека.
Модель нижнего белья женилась сама на себе
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