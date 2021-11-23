Бразильская модель нижнего белья Крис Галера, которая ранее объявила, что женилась сама на себе, развелась. Об этом пишет Daily Star.

Так, 33-летняя женщина пробыла с собой в браке всего 90 дней.

Галера рассказала, что встретила другого, "кого-то особенного" - и влюбилась.

Я была счастлива в этом браке ... и начала верить в любовь в тот момент, когда встретила одного особенного человека.

Модель нижнего белья женилась сама на себе

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