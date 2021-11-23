Постійний дим і сморід уже понад півтора десятиліття стали невід'ємним атрибутом життя громади села Червона Слобода на Черкащині. А все через сусідство зі сміттєзвалищем. Періодично смітник спалахує, і весь дим вітром роздмухує по селу.

Люди в розпачі, адже терпіти задуху вже несила, а місцева влада тільки й обіцяє розібратися з проблемою. Станіслав Кухарчук продовжить.

Вогонь, дим і вибухи - так уже кілька днів палає сміттєзвалище поблизу села Червона Слобода. Та працювати місцевим комунальникам полум'я аж ніяк не заважає. Вони до диму смітника вже звикли, адже тліє він постійно.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Якщо з тієї сторони сміттєзвалище уже горить, то ця його частина поки що тліє. Але вогонь будь-якої миті може спалахнути і перекинутись на сусідню лісосмугу - відстань тут не велика.

Сміттєвий полігон хоча й офіційний, але його територія відкрита для всіх. Тут ані огорожі, ані охорони. Непотріб сюди везуть з усіх околиць. І цьому ніхто зарадити не може, скаржиться пан Володимир. Тож дим і сморід доводиться терпіти всім.

Володимир, працівник комунального підприємства Червонослобідської сільської ради:

Дим на село іде, людям дихати немає чим ну а так …стараємось тушить.

Цього разу дим чергової пожежі вітер поніс у бік від хати Ніни Володимирівни. Та зазвичай все навпаки, каже пенсіонерка. Нарікає, влітку навіть у будинку від смороду не сховатись.

Ніна Володимирівна, жителька села Червона Слобода:

Ми дихаємо, відкашлюємось гарно і дихаєм. Ну а що ми зробимо ? Це вже год 20 в нас іде війна з цією мусоркою.

Займання на смітнику гасить місцева сільська пожежна команда. На полігоні вогнеборці бувають ледь не щодня. Якщо відкритий вогонь їм подолати до снаги, то із тлінням непотребу вони вдіяти майже нічого не можуть.

За словами рятувальників, про самозаймання на полігоні й мови бути не може - це підпали. Цієї ж версії дотримуються і в сільській раді Червоної Слободи. Мовляв, чимало безхатьків там випалює метал із дротів. Єдиний спосіб цьому протидіяти - цілодобова охорона сміттєзвалища та огорожа.

Леонід Кошовий, начальник відділу правопорядку та безпеки Червонослобідської сільської ради:

Інакше ніяк! Ви розумієте? Ну не можу там я, чи інша особа там сидіти постійно на цій … це тільки потрібно налагоджувати якусь охорону , яка стоїть певних коштів.

Та і цей варіант для сільради поки що не прийнятний - грошей на охорону в бюджеті ОТГ немає. Тож жителям і далі доведеться жити в диму.