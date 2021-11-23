Проблеми безробіття, низьких пенсій, соціального захисту: все це обговорювали сьогодні народні депутати під час візиту до Одеси. Поїздку розпочали з відвідин сумнозвісного Куликового поля. Докладніше про це - в наступному матеріалі.

Будинок профспілок на площі Куликове поле в Одесі. Саме тут 2 травня 2014 року сталася пожежа. Тоді загинули 48 людей. Сьогодні на місці трагедії побували народні депутати. Поклали квіти в пам'ять про загиблих.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Из года в год Николай Леонидович на уровне парламента, на уровне всех средств массовой информации, правоохранительных органов, вместе со всей нашей командой требует, чтобы было проведено честное, законное, справедливое расследование.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы считаем, что говорить о какой-то законности в расследовании каких-то других преступлений, если не расследованы преступления Майдана и не расследованы преступления второго мая, то говорить об этом абсолютно бессмысленно. Это абсолютно ненормально и мы будем требовать, еще раз повторюсь, требовать расследования тех событий и наказания виновных.

Далі народні депутати зустрілися з представниками профспілок та працівниками служб соцзахисту. Тож і теми розмови були "соціальні". Високі тарифи та низькі пенсії.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

У нас каждый раз ставят над пенсионерами эксперимент: вот мы вам опять пенсию не поднимем - выживите или не выживете? Ух-ты! Выжили! Вот какие у нас живучие пенсионеры! Власть дальше не выполняет законы, дальше не индексирует пенсии! Там копеечки каждый раз добавляют: десять, двадцать, тридцать, до пятидесяти гривен - это издевательство!

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":