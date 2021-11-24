У Бразилії під учасниками процесії провалився тротуар набережної [ Редактировать ]
Небезпечний інцидент стався під час передріздвяного параду в Бразилії. У місті Жоінвіль під учасниками процесії провалився тротуар набережної. Люди попадали в утворену вирву, щонайменше 30 - травмувалися. Минулося без тяжких ушкоджень, усіх постраждалих уже виписали з лікарні. Місце пригоди огородили. Чому виникло провалля - з'ясовує спеціальна комісія.
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За інформацією місцевих ЗМІ, там пролунала низка вибухів - тієї миті на заводі працювала майже сотня людей. На місце прибули надзвичайники та медики.
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Тіла загиблих виявили жителі на околицях міста. За словами очевидців, їх кинули в мангрове болото, на багатьох виявили сліди тортур.
Живим лишився тільки старший син. Чотирнадцятирічний хлопець того разу заночував у бабусі. Зранку заскочив додому перевдягнутися до школи.
Імовірно, вчаділи - тато, мама і четверо дітей - від 6 до 11 років. З усієї сім'ї живим зостався тільки старший 14-річний син.