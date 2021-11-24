В последние две недели эпидемия коронавируса в Украине спадала по всем показателям, в частности по числу летальных случаев. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 Национальной академии наук Украины.

За это время количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, число новых случаев уменьшилось на 30%, занятых коек в больницах - на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, а количество летальных исходов на фоне инфекции - на 9%.

Как уточнили ученые, сейчас снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей, а пик смертности в стране был пройден 8-12 ноября.

Предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность по причинам, связанных с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19.

Оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий составляет 84-92% для полностью привитых граждан.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, глава представительства Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт сделал заявление о таблетках от коронавируса, которые представила компания Merck. По его словам, таблетки - это не альтернатива вакцинам от COVID-19.

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