Преподносимое властью как персональное достижение и великое благо для украинских граждан выделение Украине Международным валютным фондом очередного кредитного транша на самом деле таит в себе огромные риски, а погашение этого займа целиком и полностью ляжет на плечи рядовых украинцев.

В угоду международным ростовщикам Украина уже пошла на открытие рынка земли, увеличение стоимости энергоресурсов, в том числе для населения, повысила пенсионный возраст, развернула судебную "реформу", которая на деле свелась к уничтожению независимости судебной системы, а также согласилась на целый ряд других уступок в интересах кредиторов и международных корпораций. А взамен официальный Киев сумел выторговать лишь усиление долговой нагрузки на бюджет страны и окончательную потерю суверенитета Украины. Беспрецедентная финансовая зависимость Киева от Запада усилила зависимость политическую и фактически привела к потере Украиной субъектности – важнейшие для судьбы страны решения давно принимаются не на Грушевского или Банковой, а в Вашингтоне и безапелляционно озвучиваются посольством США в Украине.

Как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту разбазарены бездарной украинской властью и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу. Ведь ни о какой эффективности использования Киевом средств "партнеров", доноров, кредиторов речь не идет вообще. Лишь в августе МВФ предоставил Украине огромную сумму ‒ $2,7 млрд, эти деньги премьер-министр Денис Шмыгаль обещал направить на увеличение социальных выплат и поддержку экономики страны. Однако рядовые граждане так и не ощутили заботы правительства: пенсии и пособия остаются нищенскими, экономика стагнирует, а галопирующая инфляция съедает даже то небольшое повышение зарплат, которое способен обеспечить своим наемным работникам находящийся на грани выживания частный бизнес.

Теперь глава украинского правительства пообещал направить транш МВФ в том числе на борьбу с последствиями COVID-19. Однако украинцы знают, что ежедневно сотни людей умирают от коронавируса в стационарах, и прекрасно осознают, что особо рассчитывать на поддержку государства не стоит, а все участие власти сведется максимум к финансированию сомнительного прожекта Президента по "одарению" вакцинированных тысячей гривен. Причем эту тысячу тоже выудят из карманов самих украинцев, которым потом и погашать эти займы.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" уверены: при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов. Сегодня наша страна теряет огромные ресурсы из-за чудовищной коррупции, нескончаемых потоков контрабанды (вся борьба с ней свелась к внесению неких людей в санкционные списки и на ее масштабы никак не повлияла), из-за процветания теневых рынков и многочисленных финансовых схем, на которые тот же Международный валютный фонд смотрит сквозь пальцы.

И тем более удивительным выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия.

Причем ни о каких демократических процессах, ни о какой борьбе с коррупцией, декларируемой украинской властью на международных встречах и форумах, ни о каких реальных реформах в Украине речь сегодня не идет. А все разговоры высшего руководства страны об экономических успехах и защите иностранных инвесторов на деле обернулись стремительным оттоком иностранного капитала из Украины и целой чередой скандалов с инвесторами, рискнувшими зайти в нашу страну.

Так, в начале текущего года из-за скандального решения СНБО вернуть в госсобственность "Мотор Сич" Киев разругался с китайскими инвесторами. В августе уже Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует гражданам своей страны инвестировать в Украину. Причиной тому – высокий риск потерять вложенные в Украину деньги (такие примеры с эстонским капиталом, по ее словам, есть) и отсутствие справедливости судебной системы в нашей стране. Со стороны МВФ выделять деньги Украине, у руля которой сегодня стоят неучи и дилетанты, пекущиеся лишь о собственном обогащении, – это политика двойных стандартов и неприкрытая демонстрация очевидной политической цели данного кредита.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против всех преступлений, которые совершает украинская власть по отношению к собственному народу. В том числе против усиления долговой кабалы для украинцев. Мы осуждаем политику официального Киева, подрывающую суверенитет и независимость Украины. А финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"