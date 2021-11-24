Стати помічниками святого Миколая і приготувати подарунки для дітей-сиріт - таку акцію на Івано-Франківщині щороку організовують волонтери. Протягом місяця всі охочі можуть обрати дитячого листа з переліком прохань до Миколая та підготувати для малечі пакунки під подушку. Чи багато цьогоріч у Миколая буде помічників? Та що просять діти у своїх листах? - розкажуть мої колеги.

В Андрія цьогоріч дебют у ролі помічника святого Миколая. Каже: про акцію дізнався з новин. І відразу захотів долучитися. Прийшов до волонтерського центру і просто обрав листа від дитини.

Правила почитали знаєте? Дивіться, це є Рогатин, 9 клас.

Прочитавши дитяче послання, розчулився. Андрій каже, сам у дитинстві замовляв на подарунок модні гаджети, а в цих дітей - зовсім інші мрії...

Юрій, житель Івано-Франківська:

Дитина просить особисті речі. Теплу куртку, і костюм. Дитина обіцяє бути слухняною, чесною. Любить фізкультуру, музику.

Перечитує уважно листи й пані Надія. Вона помічниця Миколая уже багато років. Каже, витрати поділить навпіл з дочкою.

Надія, жителька Івано-Франківська:

Куртка зараз і порівняно скільки вона того року коштувала, чи ті штанішки. Чи той спортивний костюм. Але діти потребують цього, вони не винуваті, що вони там знаходяться.

Попри фінансову скруту і пандемію, охочих долучитися до акції - вдосталь, кажуть волонтери. І жоден дитячий лист - не залишився без уваги. Торік дитячі бажання розібрали ще задовго до свята. Цьогоріч, сподіваються, буде так само. Адже половину - вже розібрали.

Ярина Шутак, волонтерка:

Люди попри якісь критичні умови, попри критичні ситуації все одно знаходять те бажання, щоб допомогти дітям.

Таку акцію волонтери проводять на Прикарпатті вже 23 рік поспіль. І щороку кількість дітей - збільшується. Кураторка ініціативи Наталя розповідає: побажання у більшості однакові - іграшки, смаколики, одяг. А ось хто не перестає її дивувати своїми "замовленнями" до Миколая, так це діти-старшокласники з гірських районів.

Наталія Петрунів, волонтерка:

Старшокласники таких шкіл в горах просять засоби такі, які будуть допомагати їм в житті. Бензопили, різні інструменти. Дівчата швейні машинки. Тому що вони ж думають як будуть жити далі.

Та навіть такі дорогі подарунки - сироти отримують. Допомагають місцеві підприємці. Акція "Миколай іде до сиріт" триватиме на Прикарпатті ще майже три тижні - до тринадцятого грудня. Далі - всі зібрані подарунки волонтери розвезуть адресатам.