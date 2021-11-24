Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію "Полісся" [ Редактировать ]
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію "Полісся". Вона координується Держприкордонслужбою спільно з силами Нацгвардії, поліції та армії. Головне завдання операції - не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. А Польща зранку повідомила про 270 нових спроб перейти кордон з боку Білорусі. Зокрема, два силових прориви. Усіх мігрантів, хто таки потрапив на територію ЄС, видворили назад. Тим часом Євросоюз оголосив про виділення трьох з половиною мільйонів євро на допомогу мігрантам, що застрягли в Білорусі й добровільно бажають повернутися додому. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі цього і наступного року - на посилення кордонів.
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