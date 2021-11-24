Кабмін оновив перелік професій, для яких імунізація тепер є обов'язковою.

Нові правила карантину з'явилися в Україні. Уряд оновив обмеження жовтої зони. Відтепер громадські та культурні заклади, спортзали та ресторани можуть працювати за умови, що весь персонал має принаймні одну дозу вакцини, негативний тест на Ковід або ж сертифікат про одужання. Це стосується і відвідувачів. Крім того, Кабмін оновив перелік професій, для яких імунізація тепер є обов'язковою.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: