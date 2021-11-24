Уряд оновив обмеження жовтої зони [ Редактировать ]
Нові правила карантину з'явилися в Україні. Уряд оновив обмеження жовтої зони. Відтепер громадські та культурні заклади, спортзали та ресторани можуть працювати за умови, що весь персонал має принаймні одну дозу вакцини, негативний тест на Ковід або ж сертифікат про одужання. Це стосується і відвідувачів. Крім того, Кабмін оновив перелік професій, для яких імунізація тепер є обов'язковою.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
З 9 грудня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України про розширення переліку професій, для яких вакцинація є необхідною умовою. До переліку увійдуть працівники закладів соціальної сфери, закладів захисту дітей, реабілітаційних установ, співробітники стратегічних для держави підприємств.
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