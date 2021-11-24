У департаменті патрульної поліції просять збільшити оклад правоохоронців хоча б до 20-ти тисяч гривень.

Чи буде кому патрулювати вулиці українських міст уже після Нового року? Про критичну нестачу патрульних поліцейських заявили в Харкові. Там закупили нові машини для патрульних, утім, садити в них нікого. І така ситуація по всій країні. Загалом від початку року в Україні вже звільнилося на 15 відсотків більше правоохоронців, ніж за весь минулий рік. Чому патрульні більше не хочуть служити, розкаже Світлана Шекера.

Сергій у структурі МВС працює з 2010-го. Після реформи пройшов переатестацію й залишився на службі в патрульній поліції.

Сергій Світайло, патрульний поліцейський:

Все мои коллеги, с которыми я общался и сотрудничал, все были так воодушевлены - что-то новое, полиция, новое название, новые идеи. Там автомобили новые, зарплата была большая.

Проте нині патрульному Сергієві цих грошей не вистачає. Та найголовніше - кардинально змінилося ставлення до людей у формі.

Сергій Світайло, патрульний поліцейський:

Сейчас наши граждане не реагируют на полицейского. Ну, полицейский и полицейский, что он может сделать.

Тепер Сергій намагається звільнитися. Каже, розчарувався в професії. І не він один. І не лише в Дніпрі.

У Харкові за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше патрульних, ніж за весь минулий рік. Піших патрулів - немає взагалі.

Альона Стрижак, голова патрульної поліції в Харківській області:

І ми стикнемося після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що в нас низька заробітна плата. І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспортні засоби. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах.

Серед основних причин масових звільнень, кажуть правоохоронці, не лише низька зарплатня, а й - незахищеність поліцейського.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції:

Зарплата патрульного поліцейського на даний момент, якщо ми говоримо про місто, не мільйонник - 11,200 грн. Якщо місто мільйонник - це 13,200 грн. Якщо ми говоримо про Київ - це 14,500.

Роман Дудін, начальник управління СБУ в Харківській області:

Зарплата у патрульного поліцейського трошки менша, ніж зарплата в охоронця в супермаркеті. Відповідальності набагато більше. Нема фактично жодних механізмів правового захисту цих співробітників. Причому всі намагаються зробити саме патрульну поліцію винними у всіх якихось наслідках і подіях, які відбуваються.

Тож у департаменті патрульної поліції просять збільшити оклад правоохоронців хоча б до 20-ти тисяч гривень. І просять нардепів розглянути проєкт закону про відповідальність за публічну образу чи непокору поліцейському. Згідно з документом, це може бути штраф до тисячі семисот гривень, виправні роботи або до 10 діб арешту.