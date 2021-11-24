Кошти від МВФ влада пустить на боротьбу з ковідом та дефіцит бюджету [ Редактировать ]
Гроші на рахунках. МВФ перерахував Україні 700 мільйонів доларів. Про це у Фейсбуці написав голова Нацбанку Кирило Шевченко. Коштами покриють дефіцит бюджету, а решту пустять на боротьбу з Ковідом.
Нагадаю, програму "стенд бай",за якою отримали кредит, підписали ще в червні 20-го. На загальну суму - майже 5 мільярдів доларів. Першу частину - 2 мільярди - МВФ виділив одразу, однак потім зупинив фінансування через невиконання Україною зобов'язань.
Півтора року тривали переговори. І от - зараз стали відомі нові "маячки", які необхідно виконати. Серед них: завершити та оприлюднити аудит видатків із "ковідного фонду", проголосувати законодавчі зміни в роботі САП і, звісно, тарифи. Їх змінювати не будуть, але є одне "але".
Ціни на комуналку влада регулювати не зможе. А отже, вартість, наприклад, газу буде ринковою. А, станом на тепер, це більше ніж 8 гривень за куб.
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