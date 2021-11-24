Катастрофічна нестача... поліцейських. Принаймні в Харкові - це вже реальність, бо там патрульні масово пишуть заяви на звільнення, лише за 10 місяців цього року з роботи пішли у півтора раза більше правоохоронців, ніж за весь минулий рік.

До чого це може призвести? Чому копи не хочуть йти до поліції? І як їх повернути на роботу? Світлана Шекера розкаже.

Сергій у підрозділі МВС працює з 2010-го. Починав ще міліціонером. Після реформи пройшов переатестацію й залишився на службі в патрульній поліції.

Сергій Світайло, патрульний поліцейський:

Все мои коллеги, с которыми я общался и сотрудничал, все были так одушевлены - что-то новое, полиция, новое название, новые идеи. Там автомобили новые, зарплата была большая.

Та раділи не довго. Щороку цих грошей вистачало все менше. А найголовніше - змінювалося ставлення до людей у формі.

Сергій Світайло, патрульний поліцейський:

Сейчас наши граждане не реагируют на полицейского. Ну, полицейский и полицейский, что он может сделать. При милиции наши люди они себя сдерживали. Милиционер, то нельзя было выражаться, как-то пытались. Сейчас абсолютно все равно.

Тепер Сергій планує звільнитися. Каже, розчарувався. І не він один. І не лише в Дніпрі.

У Харкові за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше патрульних, ніж за весь минулий рік. І нестача лише зростає. Піших патрулів - немає взагалі.

Альона Стрижак, голова патрульної поліції в Харківській області:

І ми стикнемося після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що в нас низька заробітна плата. І по некомплекту зараз кричуща ситуація. В мене немає піших. Допомогли купити транспортні засоби. Ця проблема вирішена. В мене немає людей, хото буде їздити на цих машинах.

Така приголомшлива заява пролунала на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Його провели в Харкові після низки резонансних ДТП. Причини масових звільнень, пояснюють правоохоронці, - низька зарплатня. А ще незахищеність поліцейського.

Роман Дудін, голова управління СБУ в Харківській області:

Зарплата у патрульного поліцейського трошки менша, ніж зарплата в охоронця в супермаркеті. Відповідальності набагато більше. На сьогоднішній день відносно патрульної поліції, який стоїть на передовій захисту громадян, нема фактично жодних механізмів правового захисту цих співробітників.

І це проблема не лише для Харківщини чи Дніпропетровщини, а й усієї країни, запевняє заступник голови Департаменту патрульної поліції. За 10 місяців цього року звільнилося на 15 відсотків більше поліцейських, ніж торік. І настрої такі, що ситуація тільки погіршуватиметься.

Олексій Білошицький, перший заступник голови департаменту патрульної поліції:

Основна причина звільнення - це є неналежний рівень грошового забезпечення. Вона є переважна і можна сказати, що фактично набагато більше переважає всі інші причини.

Зарплата патрульного поліцейського на даний момент, якщо ми говоримо про місто, не мільйонник - 11,200 грн. Якщо місто мільйонник - це 13,200 грн. Якщо ми говоримо про Київ - це 14,500.

У департаменті патрульної поліції просять Кабмін збільшити оклади поліцейських хоча б до двадцяти тисяч гривень. Окрім того, у Верховній Раді вже лежить проєкт закону, що має посилити відповідальність за публічну образу поліцейського. Тож чи буде кому патрулювати вулиці міст після нового року - залежить від урядовців та депутатів.