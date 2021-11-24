Била по обличчю та шарпала за вуха. Так учителька однієї зі шкіл на Волині провчила учня, бо той начебто порушував дисципліну. А однокласники все зафільмували й виклали в мережу.

І от тепер у школі службова перевірка, поліція відкрила кримінальне провадження. Що загрожує вчительці та чи вдалося з нею поспілкуватись? Розкажуть мої колеги.

Це відео через замкову щілину зафільмували однокласники хлопця. На ньому вчителька смикає дев'ятикласника за вухо та дає ляпаса. Кадри "виховання" стусанами швидко розлетілися мережею і селом. І жителі шоковані.

Лариса, жителька села Цміни:

Це ненормально. Що воно поможе? Дитина ще більш агресивніша стає. Якось треба підхід мати до дитини.

Інцидент стався в ліцеї села Цміни. У навчальний заклад журналістів не пускають - карантин. Пояснити вчинок вчительки береться директорка. Каже - ситуацію вже розібрали в педколективі. Припускають, діти самі могли спровокувати педагога.

Людмила Лавренюк, директорка Цмінівського ліцею:

Почали стукати, кричати, виходити і втікати. Вона вийде - вони втікають. Ну отаким чином провокування, поки нерви уже не здали. Ясно, що це дуже прикрий випадок. Це непритаманно для нашої школи і взагалі для вчителів. Воно не має бути, ну але трапилося те, що трапилося.

Сама вчителька фізики від коментарів відмовилась. У цій сільській школі вона працює понад 30 років. І ніколи межу не перетинала, переконує директорка. У тому, що накоїла, вже розкаялася.

Людмила Лавренюк, директорка Цмінівського ліцею:

Вона заходила до учнів - попросила вибачення. Ми проводили засідання антибулінгової комісії. Вона в батьків просила вибачення. Вона на уроках, але в неї стан не з кращих.

З учнем, на якого підняла руку, викладачка живе по сусідству. Хлопчика виховує батько та бабуся. Вони камери теж уникають. Більш охочим до розмови виявився чоловік вчительки. Каже, про конфлікт у школі дружина не розповіла.

Анатолій Мельник, житель села Цміни:

Ні з якими конфліктів не було. Ні з якими дітьми ту не було. Вона більш тридцять років вже там є.

Усі деталі інциденту з'ясовують і в місцевому відділі освіти. Чиновники вже навідалися до школи.

Валерій Марчук, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради:

Випадок є кричущим. Зрозуміло, що вчитель понесе покарання. Адже, якою б не була ситуація, як би діти не пустували - вчитель не має права так реагувати на поведінку дітей. Це мали б бути інші форми виховної роботи, ну ні в якому разі не прикладання фізичної сили.

Заяву на вчительку рідні дев'ятикласника писати відмовилися. Та попри це поліцейські факт побиття дитини все одно розслідуватимуть.

Ольга Бузулук, речниця ГУ Нацполіції у Волинській області:

На відео чітко видно, що вчителька удар по обличчю завдає, тому, зваживши на це, наступного дня поліцейські внесли за цим фактом відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За "виховання стусанами" вчительці загрожує до п'яти років ув'язнення. А поки триватиме розслідування - жінка й далі вестиме уроки у школі.