Майже три десятки мігрантів загинули у Ла-Манші [ Редактировать ]
Майже три десятки мігрантів загинули у Ла-Манші. Люди намагалися з Франції дістатися Великої Британії, проте їхній човен затонув. Про трагедію повідомив рибалка. Чоловік побачив кілька людських тіл у воді поблизу узбережжя Кале. На місце спорядили рятувальників, аби знайти решту мігрантів. До спецоперації залучили два гелікоптери та кораблі.
по теме
На севере Франции перестали продавать каяки из-за попыток пересечь на них Ла-Манш. Мигранты, рискнувшие пересечь Ла-Манш (33 км) на веслах ночью, редко бывают готовы к сильному течению, а падение в воду равнозначно смерти из-за низких температур
Тіло одного чоловіка прибило до берега, інше виявили біля скель. А от третього рибалку знайшли лише сьогодні - на глибині 6 метрів.
У Твіттері Володимир Зеленський написав, що з Дудою в нього спільне бачення на вирішення проблеми. Україна тим часом вже взялась укріплювати свої рубежі. Поки що за рахунок резервістів та силовиків, їх перекинули на Рівненщину, аби не допустити прориву біженців.
Щонайменше сто нелегалів силоміць намагалися перетнути кордон: повалили дротяний паркан та жбурляли камінням.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.
Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - визнали в Держприкордонслужбі.