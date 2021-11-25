Україна укріплює свої рубежі: що думають про мігрантів жителі прикордонних сіл

У Твіттері Володимир Зеленський написав, що з Дудою в нього спільне бачення на вирішення проблеми. Україна тим часом вже взялась укріплювати свої рубежі. Поки що за рахунок резервістів та силовиків, їх перекинули на Рівненщину, аби не допустити прориву біженців.