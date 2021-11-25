Різдвяна ялинка засяяла в столиці Греції [ Редактировать ]
Різдвяна ялинка засяяла в столиці Греції. Відтепер Афіни прикрашає 19-метрова красуня. Дерево оздобили понад 60-тьма тисячами лампочок. Офіційної церемонії на площі не проводили, аби не збирати великі натовпи. Цьогоріч вогники на ялинці запалили раніше, ніж зазвичай. Влада заявила - так хочуть покращити людям настрій, оскільки в країні знову фіксують високі показники інфікування Ковідом. Окрім головної, прикрасили ще 35 площ у мікрорайонах Афін. По всьому місту засяяли 350 тисяч вогнів.
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