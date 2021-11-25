Штати, а разом із ними ще кілька країн, відкрили свої стратегічні запаси нафти. І починають продавати пальне, щоб збити світову ціну на неї. Чи допоможе це стримати здорожчання? Прогнози експертів вивчив Дмитро Анопченко.

Запаси нафти "на чорний день"- які тримали лише на випадок війни чи катастроф - "розкоркували" за наказом Байдена. Країна вивільняє 50 мільйонів барелів - і кине їх на ринки. До того ж миттєво: 32 мільйони - відразу, 18 - протягом найближчих місяців. І разом зі Штатами це роблять й інші країни (не даремно дипломати всі останні тижні проводили закриті переговори: вмовляли й просили). П'ять мільйонів барелів (восьму частину всіх своїх запасів) продає Індія, півтора мільйона - Велика Британія; "плану Байдена" дотримаються також Японія (приблизно чотири мільйони барелів) і Південна Корея.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Світовий тренд - зростання цін на нафту - тут, в Америці, кожен відчуває на своєму гаманці. Щоразу більше віддаєш на заправках, щоразу зростають комунальні рахунки. Експерти пояснюють - усе тому, що світова економіка виходить із пандемії, промисловість після тривалого простою потребує дедалі більше нафти, і пропозиція не встигає за попитом, "чорного золота" не вистачає, тому і ціна зависока.

Експерти вже заявили - через кроки, які здійснює Білий дім, бензин на американських заправках здешевшає на 10-15 центів за галон. Та як довго ця ціна протримається? За деякими оцінками, одній тільки Америці потрібні від ста до ста тридцяти мільйонів барелів - тобто майже утричі більше, ніж зараз вирішив продати Білий дім.

Ще одне питання - наскільки масово країни підтримають Байдена. Наприклад, про Китай нині пишуть, що він, може, і відгукнеться, продасть частину резервів (падіння цін - на користь і китайському бізнесу) - але гратиме у власну "гру", чекатиме від Штатів відповідних послуг і поступок. У Вашингтоні чекають, хто наступний почне продавати нафту з резервів, буде "ланцюгова реакція" чи ні.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Здавалося б, невже не можна це все спрогнозувати? Виявляється, не можна, невизначеності додає коронавірус. Якщо взимку знову посилять обмеження й запровадять локдауни (як-от уже зараз в Австрії) - попит знову знизиться, "план Байдена" спрацює. Якщо ж світ і далі повертатиметься до нормального життя - схоже, всі сьогоднішні події не розв'яжуть проблему, а лише відтермінують її.

Однак за нинішніх умов, коли на біржах вартість нафти постійно б'є рекорди, навіть напівзаходи - це теж рішення. А Байдену це дозволить "вирівняти" не тільки американську економіку, а й власний рейтинг. Через постійне зростання цін рівень підтримки глави держави зараз найнижчий за весь час його перебування при владі. І команда 46 президента хоче в такий спосіб розв'язати й проблеми країни, і власні.