Знаменитий лондонський Біґ-Бен нарешті відремонтували. Майже чотири роки дзвін мовчав, а легендарна вежа була захована за будівельним риштуванням. Коли британці знову звірятимуть годинники за Біґ Беном і як оновили історичну пам'ятку - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

21 серпня 2017 року. Це день, коли Біг Бен востаннє пробив годину. І замовк на довгих чотири роки. Тоді понад тисячі людей прийшли попрощатися із легендарним дзвоном.

Відтоді годинник зник за риштованням. На превелике розчарування туристів. Адже Вежа Єлизавети разом із будинком парламенту вважається головною принадою британської столиці. І хоча звуки знаменитого дзвону ще кілька разів лунали - їх генерувала комп'ютерна програма. Адже увесь механізм годинника вивезли з будівлі у майстерню.

Капітального ремонту було вже не уникнути. Об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО розвалювався просто на очах.

Том Брейк, депутат парламенту Великої Британії:

Це найбільший ремонт, який проводили на вежі з 1840 року. Він включає в себе усе - від переробки даху до встановлення ліфта, а ще розв'язання питань протипожежної безпеки, і безпосередньо реставрація самого годинника та дзвона.

Увесь цей гігантський механізм - розібрали до найменших деталей. А потім зібрали заново.

Алекс Джеффрі, механік Біг Бена:

Загалом це тисяча запчастин - навіть більше. Це увесь годинник, разом із гирями, молотками, та найменшими деталями - колесиками та шестірнями. Його вага понад 11 з половиною тонн. Це дуже добрий дизайн. І ми не хочемо нічого у ньому змінювати. Тому складаємо все назад - як було.

Одне пошкодження навмисно не ремонтували. Ось ця впадина залишилася з 1858. Адже завдяки їй звук ударів звучить навіть урочистіше, аніж планували. Єдина помітна зміна після реставрації - це колір стрілок, цифр та хвилинних позначок. Замість звичної чорної фарби - нанесли синього відтінку "берлінська лазур".

Адам Ватробські, головний архітектор будівельної компанії парламенту Великої Британії:

Як виявилося, за багатьома нашаруваннями чорної фарби була синя. Ми думаємо, що в чорний колір перефарбували в 1930 роках.

Станом на сьогодні - усі ремонтні роботи у вежі виконано. І годинник готовий до роботи. Але ще кілька місяців піде на те, щоби зняти усе риштовання з будівлі. А символічно Біг Бен повернеться до життя опівночі 2022 року.