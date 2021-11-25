66 українських армійців загинуло на сході країни від початку запровадження режиму припинення вогню 27 липня. Ще 275 було поранено. Такі дані навела місія України при ОБСЄ під час Форуму безпекового співробітництва у Відні. Загалом, за рік і чотири місяці дії так званого режиму тиші - зареєстрували майже три тисячі порушень із боку ворога. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння противник застосував 800 разів - йдеться у звіті.