Від початку режиму тиші загинули 66 українських армійців - ОБСЄ [ Редактировать ]
66 українських армійців загинуло на сході країни від початку запровадження режиму припинення вогню 27 липня. Ще 275 було поранено. Такі дані навела місія України при ОБСЄ під час Форуму безпекового співробітництва у Відні. Загалом, за рік і чотири місяці дії так званого режиму тиші - зареєстрували майже три тисячі порушень із боку ворога. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння противник застосував 800 разів - йдеться у звіті.
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Поблизу Новозванівки, де він виконував бойове завдання, ворог ударив зі 120 мінометів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне із життям.
Зранку в напрямку Авдіївки ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82 калібру. Поблизу Луганського - відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Противник із заборонених важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка".
Крім того, противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Кам'янки, Нью-Йорка, Луганського та в напрямку шахти "Бутівка".
Оборонців Зайцевого та Верхньоторецького противник обстрілював із гранатометів. А в бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів.