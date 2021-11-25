На пятницу, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,02 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 27,0256 гривен за 1 доллар (+0,0983 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 26,9273 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с начала сентября. А выше курс был только 26 июля - 27,048 гривен за доллар.

Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.

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