Курс доллара вырос до максимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 26,9273 гривен за 1 доллар (+0,0669 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 26,8604 гривен за 1 доллар.
Как сообщали "Подробности", cлухи о подготовке вторжения в Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском фондовом рынке. Ведущие индексы обвалились 22 ноября на 3,6-5,6% и откатились к уровням начала сентября. Курс доллара впервые за пять месяцев поднялся выше 75 руб./$.
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