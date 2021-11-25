Байден наголосив, що штучний голод тридцятих років в Україні - це свідомий злочин режиму Сталіна

Сполучені Штати віддані українському народу та підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Така сильна заява пролунала з вуст американського президента, під час вшанування ним пам'яті жертв Голодомору.

Байден наголосив, що штучний голод тридцятих років в Україні - це свідомий злочин режиму Сталіна, і закликав робити все для запобігання таким трагедіям у майбутньому. Нагадаю, День вшанування пам'яті жертв Голодомору ми відзначимо цієї суботи, 27 листопада.