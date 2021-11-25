"Вона за неї": запрацював чат-бот протидії насильству [ Редактировать ]
Сьогодні у світі відзначають день запобігання насильству щодо жінок. За статистикою, від агресії в родинах потерпає кожна третя жінка та кожен десятий чоловік. За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній у поліції та громадських організаціях, запрацювали кілька інтернет-додатків. Чат-боти насамперед діють для захисту жінок. Завдяки їм сотні жертв або їхніх друзів та родичів просять про порятунок від кривдників.
Вони вечеряють разом, він ділиться з нею зарплатнею та за потреби виконує хатню роботу. Проте, якщо вона не вгодить, він ставить її на місце. За даними поліції, про фізичне та психологічне насильство в Україні офіційно повідомили понад 200 тисяч жінок. Тисячі інших бояться розповісти про проблему та плачуть... потайки.
Марина, яка працює на керівній посаді в мережі супермаркетів, помітила, що одна з її підлеглих поводиться дивно - незібрана, розгублена, час від часу виглядає виснаженою. Щоб з'ясувати причини такої поведінки колеги, Марина під'єднала чат-бот "Вона за неї".
Марина Леміщенко, киянка:
Я розуміла, бо інші співробітники говорили, що в неї вдома не все гаразд. Я прийшла до цього чат-боту, там дуже багато вкладок, є такі вкладки, де написано, як говорити з людино, психологічно вже допомагають психологи, як її, так і її дітям. І не зважаючи на те, що більше 10-ти років продовжувалося в сім'ї жінки, вона нарешті подала на розлучення.
Чат-бот "Вона за неї" створений організацією "Марш жінок". Це допомога тим, хто став свідком насильства.
-Вони - любляча родина. А це подруга Катя, де їй погано. Бот-помічник - можна звернутися в двох ситуаціях - коли ти потерпаєш від насильства і отримати психологічні поради, або якщо ти стала або став свідком цього насильства.
Олена Шевченко, представниця організації "Марш жінок":
Жінка, яка перебуває у аб'юзивних стосунках, наприклад, роками, маючи дітей: я дзвоню до поліції, вони забираються, він повертається і б'є мене ще дужче. От шо мені робити в такій ситуації? Тому ми і зібрали цю корисну інформацію.
В Україні є кілька інтернет-ботів для захисту жінок. Рік тому Нацполіція запустила додаток "Дій проти насильства", де фіксують напади, інший "Вайт ріббон" - викликає поліцію та дає поради жертвам. Днями запрацював запозичений в Ізраїлі "Сейфап". Там жінки контактують, щоб вчасно бути поруч.
Дарина Пильо, юристка ГО "Ла Страда - Україна":
Якщо ми бачимо якогось чоловіка чи якусь жінку, не важливо хто це, напідпитку, що ми бачимо, що він звідкись біжить, або когось наздоганяє… Ми можемо цю жінку зупинити, постояти з нею. Вона може бути емоційно нестабільною. Почекати, поки така ситуація вирішиться, тобто цей чоловік піде.
Громадські активісти очікують на ратифікацію в Україні стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Це дозволить фінансувати з держбюджету програми підтримки жінок та чоловіків у складних обставинах.
по теме
Сотні жінок щодня стикаються з домашнім насиллям, та покинути кривдника наважуються лише одиниці. Адже здебільшого таким жінкам іти просто нікуди.
Покалічена дитина кілька днів провела без допомоги. "Швидку" до неї викликали, коли медики вже нічого не могли вдіяти.
з синцями на шиї та зламаною ключицею до лікарні Харкова привезли семирічну дівчинку. І дитина травмувалася у себе вдома, в дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує: дівчинка впала.
Кризових центрів та осередків підтримки в Україні не багато. Здебільшого відкривають їх благодійники для жінок і дітей, які втомилися від побоїв.
За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній у поліції та громадських організаціях, запрацювали кілька інтернет-додатків.