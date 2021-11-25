Сьогодні у світі відзначають день запобігання насильству щодо жінок. За статистикою, від агресії в родинах потерпає кожна третя жінка та кожен десятий чоловік. За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній у поліції та громадських організаціях, запрацювали кілька інтернет-додатків. Чат-боти насамперед діють для захисту жінок. Завдяки їм сотні жертв або їхніх друзів та родичів просять про порятунок від кривдників.

Вони вечеряють разом, він ділиться з нею зарплатнею та за потреби виконує хатню роботу. Проте, якщо вона не вгодить, він ставить її на місце. За даними поліції, про фізичне та психологічне насильство в Україні офіційно повідомили понад 200 тисяч жінок. Тисячі інших бояться розповісти про проблему та плачуть... потайки.

Марина, яка працює на керівній посаді в мережі супермаркетів, помітила, що одна з її підлеглих поводиться дивно - незібрана, розгублена, час від часу виглядає виснаженою. Щоб з'ясувати причини такої поведінки колеги, Марина під'єднала чат-бот "Вона за неї".

Марина Леміщенко, киянка:

Я розуміла, бо інші співробітники говорили, що в неї вдома не все гаразд. Я прийшла до цього чат-боту, там дуже багато вкладок, є такі вкладки, де написано, як говорити з людино, психологічно вже допомагають психологи, як її, так і її дітям. І не зважаючи на те, що більше 10-ти років продовжувалося в сім'ї жінки, вона нарешті подала на розлучення.

Чат-бот "Вона за неї" створений організацією "Марш жінок". Це допомога тим, хто став свідком насильства.

-Вони - любляча родина. А це подруга Катя, де їй погано. Бот-помічник - можна звернутися в двох ситуаціях - коли ти потерпаєш від насильства і отримати психологічні поради, або якщо ти стала або став свідком цього насильства.

Олена Шевченко, представниця організації "Марш жінок":

Жінка, яка перебуває у аб'юзивних стосунках, наприклад, роками, маючи дітей: я дзвоню до поліції, вони забираються, він повертається і б'є мене ще дужче. От шо мені робити в такій ситуації? Тому ми і зібрали цю корисну інформацію.

В Україні є кілька інтернет-ботів для захисту жінок. Рік тому Нацполіція запустила додаток "Дій проти насильства", де фіксують напади, інший "Вайт ріббон" - викликає поліцію та дає поради жертвам. Днями запрацював запозичений в Ізраїлі "Сейфап". Там жінки контактують, щоб вчасно бути поруч.

Дарина Пильо, юристка ГО "Ла Страда - Україна":

Якщо ми бачимо якогось чоловіка чи якусь жінку, не важливо хто це, напідпитку, що ми бачимо, що він звідкись біжить, або когось наздоганяє… Ми можемо цю жінку зупинити, постояти з нею. Вона може бути емоційно нестабільною. Почекати, поки така ситуація вирішиться, тобто цей чоловік піде.

Громадські активісти очікують на ратифікацію в Україні стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Це дозволить фінансувати з держбюджету програми підтримки жінок та чоловіків у складних обставинах.