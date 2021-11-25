Німеччина побила добовий рекорд інфікувань ковідом [ Редактировать ]
Новий невтішний рекорд інфікувань несподівано побила Німеччина. Там за добу заразилися майже 76 тисяч людей.
Понад 350 померли, тож загальна кількість летальних випадків від початку пандемії перевищила 100 тисяч. Лікарні, особливо в східних землях, не можуть впоратися з навантаженням, бракує місць.
Місцева влада планує перевозити хворих до медичних закладів в інших регіонах. Механізм трансферу розробили торік ще під час першої хвилі пандемії.
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Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях.
Найбільше інфікувань у Києві, у Запорізькій та Львівській областях.
Епідеміологи кажуть: цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну.