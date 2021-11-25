Місцева влада планує перевозити хворих до медичних закладів в інших регіонах.

Новий невтішний рекорд інфікувань несподівано побила Німеччина. Там за добу заразилися майже 76 тисяч людей.

Понад 350 померли, тож загальна кількість летальних випадків від початку пандемії перевищила 100 тисяч. Лікарні, особливо в східних землях, не можуть впоратися з навантаженням, бракує місць.

Місцева влада планує перевозити хворих до медичних закладів в інших регіонах. Механізм трансферу розробили торік ще під час першої хвилі пандемії.