Новим президентом Інтерполу став... арабський генерал із сумнівною репутацією. Принаймні так стверджують правозахисники. Йдеться про колишнього голову спецслужб Об'єднаних Арабських Еміратів - генерала Ахмеда Нассера аль-Раїсі.

Його звинувачують у тортурах та заохоченні до насильства в тюрмах. Проти аль-Раїсі подано кілька скарг від громадян Британії, Франції і Туреччини, які потрапили за ґрати в Еміратах. Постраждалі розповіли про систематичні катування. Вже на волі вони розгорнули кампанію проти обрання аль-Раїсі очільником Інтерполу.

Деякі ЗМІ повідомляють, що призначення одіозного генерала відбулося після "щедрого фінансового вливання" з боку Еміратів.