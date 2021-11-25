Нового президента Інтерполу звинувачують у тортурах [ Редактировать ]
Новим президентом Інтерполу став... арабський генерал із сумнівною репутацією. Принаймні так стверджують правозахисники. Йдеться про колишнього голову спецслужб Об'єднаних Арабських Еміратів - генерала Ахмеда Нассера аль-Раїсі.
Його звинувачують у тортурах та заохоченні до насильства в тюрмах. Проти аль-Раїсі подано кілька скарг від громадян Британії, Франції і Туреччини, які потрапили за ґрати в Еміратах. Постраждалі розповіли про систематичні катування. Вже на волі вони розгорнули кампанію проти обрання аль-Раїсі очільником Інтерполу.
Деякі ЗМІ повідомляють, що призначення одіозного генерала відбулося після "щедрого фінансового вливання" з боку Еміратів.
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