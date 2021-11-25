Українські прикордонники викрили міжнародний канал торгівлі людьми! Чоловік із Херсонщини вербував моряків, які мали проблеми з дозвільними документами.

Обіцяв їм високооплачувану роботу на кораблях далекого плавання. А насправді - це були яхти, які нелегально доправляли мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. В українця був спільник-іноземець, який за кожного завербованого платив 2 тисячі доларів.

Олександр Кваша, начальник 4 відділу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Одеській області: