Українські прикордонники викрили торговців людьми [ Редактировать ]
Українські прикордонники викрили міжнародний канал торгівлі людьми! Чоловік із Херсонщини вербував моряків, які мали проблеми з дозвільними документами.
Обіцяв їм високооплачувану роботу на кораблях далекого плавання. А насправді - це були яхти, які нелегально доправляли мігрантів із Західної Азії до Греції та Італії. В українця був спільник-іноземець, який за кожного завербованого платив 2 тисячі доларів.
Олександр Кваша, начальник 4 відділу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Одеській області:
Судимий за шахрайство 32-річний чоловік у змові з особами, що перебувають за кордоном, підбирав їм громадян зі скрутним матеріальним становищем, які пройшли або готові пройти навчання з керування малогабаритних морськими суден. За вербування людей зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
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