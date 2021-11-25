На в'їзді до Харкова не розминулися три легковики та дві вантажівки [ Редактировать ]
Моторошна аварія на в'їзді до Харкова. На кільцевій дорозі не розминулися три легковики та дві вантажівки. Одна з фур перекинулася та буквально розчавила таксі.
Попередньо, як пишуть очевидці в пабліках, в останній окрім водія їхали два пасажири - бабуся з дитиною. Наразі рятувальники намагаються підняти фуру. Офіційної інформації про постраждалих та загиблих немає.
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