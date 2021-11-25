Офіційної інформації про постраждалих та загиблих немає.

Моторошна аварія на в'їзді до Харкова. На кільцевій дорозі не розминулися три легковики та дві вантажівки. Одна з фур перекинулася та буквально розчавила таксі.

Попередньо, як пишуть очевидці в пабліках, в останній окрім водія їхали два пасажири - бабуся з дитиною. Наразі рятувальники намагаються підняти фуру. Офіційної інформації про постраждалих та загиблих немає.