Як вберегти життя на дорозі? І не потрапити під колеса на зебрі? Цим питанням зайнялися волонтери. І пропонують - на пішохідних переходах встановити антикишені. Що це таке? Розповість Карина Вакарєва.

Це відео з камер спостереження. Дівчина переходить перехрестя в центрі столиці. На зелене світло. Іде впевнено, як раптом - опиняється під колесами кросовера.

Наталія Дика, постраждала в ДТП:

Я цього навіть не пам`ятаю, я подивилася в праву сторону, щоб переконатися в безпечності руху, почала переходити дорогу.

Струс мозку, вибиті зуби, зміщення куприка, численні забої й гематоми. Як залишилась живою, Наталя сама диву дається.

Наталія Дика, постраждала в ДТП:

Я вважаю себе дуже щасливою людиною, оскільки я залишилася, по-перше, жива. А, по-друге, я не залишилася калікою.

І таких випадків, як з нашою героїнею, щодня в країні десятки! Згадайте тільки ось цей - моторошний наїзд на підлітків у Харкові. Дітям теж дивом пощастило. Вони вижили.

Поліна Павлюк, керівниця ГО "Асоціація пішоходів України":

За передостанній тиждень в нас було скоєно в Києві 14 наїздів на пішоходів.

Перейти дорогу жвавою трасою - ще те випробування! Втратив пильність, задивився в телефон... Навіть секунда може коштувати життя.

-Я, вообще, человек, который побывал в ДТП. Были травмы, не совмещенные с жизнью. Благодаря детям, дети меня вытянули.

Він, раз, повернув. Отут, на площі Перемоги. І прямо на дитину. Я так кричала! Водій об`їхав і поїхав далі.

Ось через такі запарковування біля пішохідних переходів найчастіше й стаються аварії. Огляд для водіїв обмежений. Вони не бачать пішоходів, а ті не бачать машин.

Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування:

Автомобіль може закрити пішохода і він з`явиться перед тим автомобілем абсолютно раптово.

За правилами дорожнього руху, паркуватися біля зебри - заборонено. Водії мають право ставити машину за 10 метрів - до або після переходу.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

І рулетки не потрібно, щоб визначити, чи є десять метрів від цієї автівки до пішохідного переходу.

Водіїв-порушників, які ігнорують правила, шукати довго не знадобилося. Утім, всі як один виправдовуються. Зупинилися на хвилинку.

-Да-да, я вот хочу документы отдать и всё.

За стоянку в забороненому місці штраф 340 гривень. А якщо сплатити його впродовж двох наступних тижнів від моменту оформлення протоколу, сума буде вдвічі меншою. Гроші невеликі і більшість водіїв, кажуть експерти, готові ризикнути гривнею. Тож волонтери вирішили - потрібно шукати інші шляхи. І запропонували ось такі "антикишені".

Маріанна Маршаленко, авторка проєкту:

Не всі розуміли для чого це. Водії думали, що це в них забирається простір для паркування, а це дуже важливе питання для міста, для центру міста особливо.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Зробити так, щоб машин тут не було - цілком реально. Достатньо просто, ось, продовжити тротуар на кілька метрів вперед. І переходити дорогу одразу стане безпечніше.

Чи справді зручно і безпечно? Запитуємо в самих пішоходів.

-Это забота о населении города, это приятно.

-Это хорошо, учитывая то, что у меня есть ребёнок, то я - за.

Такі антикишені встановлюють коштом громадського бюджету. В Києві їх уже зо кілька десятків. І як, кажуть експерти, вони справді ефективні - аварійність на зазначених ділянках знизилася в рази.