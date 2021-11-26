Понад 76 тисяч інфікованих на ковід зафіксували за добу у Німеччині [ Редактировать ]
Новий коронавірусний рекорд у Німеччині. Понад 76 тисяч інфікованих зафіксували за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Кілька федеральних земель запроваджують нові карантинні обмеження. Приміром, у Берліні уже з цих вихідних відвідати культурні та розважальні заклади зможуть лише щеплені громадяни або ті, хто нещодавно перехворів на ковід. Таке правило стосуватиметься також і магазинів не першої необхідності. А по всій країні ковід-сертифікати вимагають у громадському транспорті.
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