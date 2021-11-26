Марсоходу NASA Perseverance вдалося здобути ще один зразок каменю на Марсі [ Редактировать ]
Марсоходу NASA Perseverance вдалося здобути ще один зразок каменю на Марсі. Він став п'ятим із початку місії на Червоній планеті. Нагадаю, марсохід доправили разом із мінігелікоптером у рамках дослідницької місії NASA в лютому 2021 року - після майже семимісячного польоту. Мета - пошук ознак того, що на Марсі було життя. А також збір і підготовка зразків гірських порід для доправлення їх на Землю.
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