Марсоходу NASA Perseverance вдалося здобути ще один зразок каменю на Марсі. Він став п'ятим із початку місії на Червоній планеті. Нагадаю, марсохід доправили разом із мінігелікоптером у рамках дослідницької місії NASA в лютому 2021 року - після майже семимісячного польоту. Мета - пошук ознак того, що на Марсі було життя. А також збір і підготовка зразків гірських порід для доправлення їх на Землю.