У Сполучених Штатах сенатори пропонують надати Києву додаткові 50 мільйонів доларів військової допомоги. Що це за гроші? І якої суми може сягнути американський безпековий пакет? Відповіді почуємо від Дмитра Анопченка.

Допомогу Україні американські конгресмени завжди прописують окремим абзацом у військовому бюджеті США. Документ ключовий, тож після затвердження ніхто вже не зможе цей пункт проігнорувати й не візьметься вносити поправки, аби щось урізати. У такому кошторисі на 2022 рік попередньо планували виділити для України 300 мільйонів доларів, утім, тепер конгресмени пропонують цю суму збільшити.

Авторитетні сенатори - республіканець з Огайо Роб Портман і демократка від Нью-Гемпширу Джин Шахін - пропонують додати ще 50 мільйонів доларів для України, тобто - зафіксувати безпекову допомогу Києву на рівні трьохсот п'ятдесяти мільйонів доларів. І це безпрецедентно, адже зазвичай виділяли 200 - максимум 250 мільйонів, тобто збільшення може бути майже вполовину.

Ці гроші мають спрямувати на озброєння. У військовому бюджеті США ніколи не зазначають, на яке саме (це вже погоджують військові), утім - є рядок, де дається дозвіл витрачати кошти на летальні засоби. І мінімальний "поріг" конгресмени пропонують збільшити із сімдесяти п'яти - до ста двадцяти п'яти мільйонів доларів. Указують і джерело, звідки ці додаткові кошти можна взяти. А саме - з тієї суми, яку резервували для підтримки сил безпеки в Афганістані.

Співавтор цих поправок, Роб Портман, також закликає Адміністрацію Байдена вже зараз - не очікуючи затвердження військового бюджету - надати Україні системи протиповітряної оборони й протитанкові системи - як додаткову допомогу.

Міністр закордонних справ підбив підсумки року поточного.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році вже склав понад 130 мільйонів доларів. Особливо важливо, що США надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом, або є критичним.

Дмитро Кулеба повідомив і подробиці щодо катерів типу "Айленд", які Штати передають Україні, щоб патрулювати акваторію Чорного моря. Два судна буквально днями вже надійшли, п'ятий корабель такого типу зараз готують

А щодо додаткового фінансування, яке пропонують нині сенатори, то - за розмовами в конгресових кулуарах - у разі, якщо Сенат внесе його у фінальний варіант військового бюджету США, Україна збирається витратити ці гроші на засоби протиповітряної оборони, це наступного року буде одним з головних напрямів військових закупівель.