Когда в Киеве снова будет снегопад: синоптики назвали дату [ Редактировать ]
На следующей неделе в Киеве снова ожидают снегопад. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.
Снежные осадки ожидаются 30 ноября.
Кроме того, такая погода будет во всех областях страны. В следующий вторник снегопад накроет все украинские регионы.
Температура воздуха днем в Киеве составит от 0 до +2, и ночью так же. По всей Украине температура будет колебаться от -1 до +7 днем.
Первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.
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