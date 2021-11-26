На следующей неделе в Киеве снова ожидают снегопад. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Снежные осадки ожидаются 30 ноября.

Кроме того, такая погода будет во всех областях страны. В следующий вторник снегопад накроет все украинские регионы.

Температура воздуха днем в Киеве составит от 0 до +2, и ночью так же. По всей Украине температура будет колебаться от -1 до +7 днем.

Первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.

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