Кризис, в котором находится отечественная промышленность, не обусловлен объективными причинами и является следствием непрофессионального управления. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя последние данные Госстата.

"В нынешнем году индустриальный сектор даже не приблизился к тем показателям, которые у него были до начала эпидемии. Больше того, почти в половине регионов промпроизводство продолжает сокращаться и в 2021 году, причем это сокращение не имеет никаких объективных причин", – заявил политик.

Народный депутат привел пример фармацевтической промышленности, которая с начала года просела на 3,4%.

"Вряд ли кто-то сможет утверждать, что лекарства украинцам в 2021-м стали нужны меньше, чем в 2020-м. Причины – не в падении спроса, а в неумелом управлении промышленностью со стороны правительства, из-за которого отечественные товары замещаются импортными", – объяснил он.

Наиболее вопиющей, по мнению политика, является ситуация в нефтегазовом секторе.

"Нынешний дефицит энергоресурсов, взвинтивший европейские спотовые цены, – лучшее время для того, чтобы вложить средства в добычу нефти и газа и получить прибыль. Однако нефтегазовая отрасль Украины падает даже в условиях дефицита энергоресурсов – за десять месяцев она просела на 2,9%", – сообщил он.

"Эти цифры показывают, что отечественная промышленность имеет резерв для роста без существенных вложений – достаточно иметь профессиональное управление ею. И это на сегодняшний день становится одной из ключевых проблем, поскольку нефтегазовая и фармацевтическая отрасли на сегодняшний день имеют ключевое значение", – резюмировал Сергей Левочкин.