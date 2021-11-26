В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил о том, что процесс деолигархизации только начался в Украине. Посадками занимаются правоохранительные органы.

Мы в прогрессе по деолигархизации. Сложные вещи мы выполняем, а очень простые вещи выполним в ближайшее время.

По его словам, инфраструктурная реформа сегодня самая удачная за последние 50 лет.

Это деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди... Они повсюду были, повсюду их щупальца. Да, люди не видят некоторых вещей... Есть ошибки... Я ежедневно принимаю 100 решений, иногда, к сожалению, ошибочные... У меня нет времени коммуницировать все решения с обществом... Но есть результат. Люди ездят, насчет "ковида" - есть кровати, вакцины.

Судебную реформу, по его словам, в стране только начали.

Деолигархизацию мы только начали. Здесь нет ничего личного. Важно, чтобы крупный бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа. Что касается посадок, мне кажется, мы должны заниматься главными вещами. Мы начали судебную реформу, очистку судов, назначил 2 судей КСУ вчера.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

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