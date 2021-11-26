Зеленский проведет пресс-марафон: что известно [ Редактировать ]
В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подведет итога экватору своей президентской каденции. Об этом сообщает Офис президента.
Где и когда ?
Начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.
О месте проведения окончательно неизвестно.
Завтра президент ответит на все важные вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали - скоро - в официальных сообщениях.
Кто будет присутствовать?
В связи со сложной эпидемической ситуацией и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. У Зеленского пообещали, что у каждого будет возможность задать ему свой вопрос и получить ответ.
О чем будет говорить президент?
Будут освещены различные актуальные и общественно важные темы. В частности, проведение реформ в Украине, ситуация на Донбассе страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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