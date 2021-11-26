"Готовы к любой эскалации": Зеленский высказался об угрозе полномасштабной войны [ Редактировать ]
В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.
Мы в состоянии войны уже 8 лет. Я считаю, что такая вероятность может быть ежедневно... Сегодня идет запугивание из некоторых СМИ, что завтра будет война... Мы полностью контролируем границы и готовы к любой эскалации.
Ранее мы писали, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе, эта позиция будет сохраняться и далее.
Кроме того, президент Украины заявил о том, что ООН уже длительное время критикуют. Владимир Зеленский сравнил организацию с "супергероем на пенсии", Он также призвал сделать это "без резолюций, деклараций, согласований позиций", "как объединенные нации", "или эти кресла будут пустыми.
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