В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил, что власти Украины втянули в операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера".

Он отметил, что не одобрил план посадить с самолетом с вагнеровцами в Киеве, поскольку существовала опасность гибели мирных граждан.

Зеленский говорит, что захватить вагнеровцев предложил экс-глава разведки Василий Бурба, когда он его решил уволить. По словам президента, он отверг такую возможность, поскольку люди летели на самолете турецких авиалиний и из-за этого моги быть разрушены отношения с Турцией. Из-за этого он не утвердил эту операцию.

У меня был один вопрос (к Бурбе) - турецкие авиалинии, Эрдоган должен знать? Нет. У меня ощущение, что нас втягивают. Хочу знать, самолет вылетает из Минска турецкими авиалинии, а когда вы предлагаете, чтобы мы посадили самолет в Украине, а если боевики захватят этот самолет, может быть такое? Может. А может, что они заберут этот самолет и все люди погибнут, может? Даже лучше - мы обвиним в этом других. Мой ответ был - это не наша операция.

Зеленский отметил, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что никогда бы "не въехал в эту стену".

Мы не проводили эту операцию, нас втянули. И так и было.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

Смотрите также комментарий Зеленского по поводу слухов о военном положении.

Также политики завил о том, пойдет ли он на второй срок президентства.

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