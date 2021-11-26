В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил о подготовке государственного переворота с участием олигарха Рината Ахметова.

По его словам, есть агентурная информация о возможном перевороте в начале декабря.

Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот. Мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права.

По его словам, есть агентурная информация о том, что в Украине и России обсуждается участие в этом перевороте олигарха Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа.

Переворот, по его словам, готовит не Ахметов, но обсуждается его готовность якобы включиться в государственный переворот.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

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