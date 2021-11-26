В пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" отреагировал на слухи о якобы возможности введения военного положения в Украине.

Он считает, что такая информация в СМИ обрушивает украинские рынки.

Так, Зеленский отреагировал на заявление лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной.

Напомним, что 26 ноября Владимир Зеленский проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Этой встречей с журналистами он подводит итоги экватора своей президентской каденции.

В ходе встречи с СМИ он рассказал о том, что вероятность полномасштабной войны с Россией сохраняется каждый день. Но украинская сторона готова к любой эскалации.

Также Зеленский заявил о подготовке переворота в Украине с участием Рината Ахметова. Кроме того, президент сделал заявление о деолигархизации в стране.

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